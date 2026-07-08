Banco de Inglaterra avisa que IA aumenta riscos para estabilidade financeira

O Banco de Inglaterra alertou ontem que os rápidos avanços da inteligência artificial (IA) estão a aumentar os riscos para a estabilidade financeira.

No relatório semestral, o banco central assinalou que algumas das vulnerabilidades que já tinha identificado no final de 2025 se intensificaram, nomeadamente as elevadas valorizações bolsistas, o aumento do endividamento para investir em ações e as tensões nos mercados de crédito e da dívida soberana.

A instituição destacou especialmente o peso crescente de um pequeno grupo de empresas ligadas à IA nos principais índices bolsistas mundiais, bem como o aumento da alavancagem dos fundos de cobertura, fatores que poderiam "amplificar uma eventual correção dos mercados".

Além disso, assinalou que as empresas ligadas à inteligência artificial estão a recorrer cada vez mais aos mercados de dívida para financiar os seus investimentos, num processo de magnitude sem precedentes, embora, por enquanto, "não haja indícios" de que esta atividade esteja a desviar o financiamento disponível para outras empresas ou governos.

Para além do risco de uma correção nos mercados com consequências de grande alcance, alertou também para o facto de os avanços da IA poderem facilitar ciberataques "em maior escala" contra bancos e outras infraestruturas financeiras.

Apesar destes riscos, o Banco de Inglaterra reconheceu que esta tecnologia tem potencial para "impulsionar a produtividade e favorecer o crescimento económico a longo prazo", embora tenha apontado que existe incerteza "quanto à magnitude e ao calendário desses benefícios".

A entidade constatou ainda que outros riscos financeiros previamente identificados continuam presentes, tais como as vulnerabilidades nos mercados de crédito privado e os efeitos do conflito no Médio Oriente na economia e nos preços.

No entanto, o banco central afirmou que o sistema financeiro britânico continua sólido, com os bancos a manterem níveis adequados de capital e liquidez.