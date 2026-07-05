Brasil defronta Noruega, México testa Inglaterra

O embate entre o pentacampeão Brasil e a Noruega e o confronto entre o coanfitrião México e a Inglaterra, campeã em 1966, preenchem hoje o 'menu' do segundo dia dos 'oitavos' do Mundial de futebol de 2026.

Depois dos apuramentos de Marrocos (3-0 ao coanfitrião Paraguai) e França (1-0 ao Paraguai), que vão reeditar as meias-finais de 2022, o Brasil, orientado pelo italiano Carlo Ancelotti, enfrenta a Noruega, do goleador Erling Haaland.

Em East Rutherford, a partir das 16:00 locais (21:00 em Lisboa), os 'canarinhos' têm mais um teste à fiabilidade da sua candidatura ao 'hexa', depois dos títulos de 1958, 1962 e 1970, o 'tri' de Pelé, 1994 e 2002, com Luiz Felipe Scolari.

Se o Brasil procura regressar aos títulos 24 anos depois, a Noruega, que já não jogava um Mundial há 28 anos, vai em busca da primeira presença de sempre nos 'quartos', depois das eliminações nos 'oitavos' em 1938 e 1998, sempre face à Itália.

O segundo jogo do dia está marcado para a Cidade do México, onde, a 2.240 metros de altitude, com início às 18:00 (01:00 de segunda-feira), o coanfitrião México vai tentar a terceira presença nos 'quartos', sendo que as outras duas também foram conquistadas em casa (1970 e 1986).

A formação mexicana tem um registo impressionante em 2026, com quatro vitórias em quatro jogos, oito golos marcados e nenhum sofrido, e nos 16 avos de final não deu hipóteses ao Equador, que bateu por 2-0, com tentos de Julián Quiñonez e Raúl Jiménez.

Pela frente, os mexicanos vão ter uma Inglaterra que veio para o Mundial de 2026 apostada em repetir o título de há 60 anos, em 1966, e pretende, para já, replicar os 'quartos' de 2022.

O avançado Harry Kane, que conta cinco golos na presente edição e 13 na história dos Mundiais, é a grande arma dos ingleses, como se viu nos 16 avos de final, em que 'bisou' frente à República Democrática do Congo (2-1), 'virando' de 0-1 para 2-1.

Nos quartos de final, em 11 de julho, em Miami Gardens, pelas 17:00 (22:00), o vencedor do embate entre Brasil e Noruega enfrenta o coanfitrião México ou a Inglaterra.