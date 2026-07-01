Inglaterra, Bélgica e EUA favoritos do quarto dia dos '16 avos'

A Inglaterra, face à República Democrática do Congo, a Bélgica, perante o Senegal, e os Estados Unidos, frente à Bosnia-Herzegovina, partem hoje como favoritos para o quarto dia dos '16 avos' do Mundial de futebol de 2026.

Os ingleses, campeões mundiais em 1966, procuram a terceira presença consecutiva nos 'oitavos', depois de terem chegado às meias-finais em 2018 e aos quartos de final em 2022, batidos pelos finalistas vencidos Croácia e França, respetivamente.

A Inglaterra, comandada do banco pelo alemão Thomas Tuchel e em campo por Harry Kane, venceu o Grupo P, que terminou com sete pontos, ao bater Croácia (4-2) e Panamá (2-0) e, pelo meio, empatar a zero com o Gana, de Carlos Queiroz.

Por seu lado, a República Democrática do Congo, que só tinha estado presente no Mundial de 1974, como Zaire, acumulando três derrotas, vai disputar, consequentemente, o primeiro jogo a eliminar em Mundiais.

Na fase de grupos, os uzbeques seguiram em frente como um dos oito melhores terceiros, depois de empatarem surpreendentemente com Portugal (1-1), perderam com a Colômbia (0-1) e vencerem, com reviravolta, o Uzbequistão (3-1).

O embate entre ingleses e congoleses realiza-se em Atlanta, a partir das 12:00 locais (17:00 em Lisboa).

Depois, entram em ação a Bélgica, que já fez melhor do que em 2022 (fase de grupos) e tenta replicar o que conseguiu há oito anos, em 2018, quando chegou às meias-finais.

Ainda liderados pela classe ímpar de Kevin De Bruyne, os belgas começaram com dois empates (1-1 com o Egito e 0-0 com o Irão) e depois golearam a Nova Zelândia (5-1), o suficiente para conquistarem o Grupo B.

Por seu lado, o Senegal, que chegou aos quartos de final na estreia, em 2002, e aos 'oitavos' em 2022, seguiu em frente como um dos oito melhores terceiros, graças a um 5-0 ao Iraque, após desaires com França (1-3) e Noruega (2-3).

Belga e senegaleses têm confronto marcado para Seattle, pelas 13:00 (21:00).

A fechar o dia, os coanfitriões Estados Unidos, que chegaram aos 'oitavos' nas últimas três presenças (2010, 2014 e 2022), vão tentar mostrar que são mais a equipa dos dois primeiros jogos (4-1 ao Paraguai e 2-0 à Austrália) do que a do terceiro (2-3 com a Turquia).

Pela frente, o conjunto de Mauricio Pochettino tem a Bósnia-Herzegovina, que irá fazer o primeiro jogo a eliminar da sua história, já que na estreia, em 2014, ficou na fase de grupos.

O jogo realiza-se em Santa Clara, a partir das 17:00 (01:00 de quinta-feira).