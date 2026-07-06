Inglaterra apaga sonho mexicano em pleno Azteca
Derrota por 3-2, com bis de Bellingham e Kane a 'picar o ponto'
A Inglaterra, reduzida a 10 no início da segunda parte, qualificou-se na madrugada desta segunda-feira para os quartos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer o coanfitrião México por 3-2, na Cidade do México, no quarto jogo dos 'oitavos'.
Num embate iniciado com uma hora de atraso, devido ao mau tempo, Jude Bellingham, aos 36 e 38 minutos, e Harry Kane, aos 60, de penálti, marcaram para os ingleses, que perderam Jarell Quensah aos 54, enquanto Julián Quiñonez, aos 42, e Raúl Jiménez, aos 69, de grande penalidade, faturaram para os mexicanos.
Nos quartos de final, em encontro marcado para sábado, em Miami Gardens, pelas 17h00 locais (22:00 em Lisboa), a Inglaterra enfrenta a Noruega, 'carrasco' do Brasil (2-1).