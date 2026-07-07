Núcleo de Emigrantes do PSD-M reforça solidariedade na Festa do Chão da Lagoa

O Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira vai promover uma acção solidária durante a Festa do Chão da Lagoa, no próximo domingo, 12 de Julho, destinando integralmente o lucro obtido no seu espaço à Associação Angeles Lusitanos, para apoio às vítimas da recente tragédia que abalou a Venezuela.

"Faz todo o sentido que a nossa presença, este ano, na Festa do Chão da Lagoa, seja uma presença solidária para com as vítimas da recente tragédia que abalou a Venezuela e acreditamos que esta será mais uma oportunidade para, simultaneamente, afirmarmos o nosso apoio incondicional a todos os afetados e recolhermos o máximo de fundos", afirma o Presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD-Madeira, Carlos Fernandes.

Uma iniciativa que, conforme refere, surge na sequência daquela que tem sido a postura do Núcleo desde a primeira hora perante esta catástrofe e visa reforçar, neste caso do ponto de vista financeiro, os apoios angariados. "Efectivamente, estamos perante uma oportunidade que nos parece única, atendendo ao número de pessoas que se esperam passar pelo Chão da Lagoa no próximo domingo, para reforçarmos a nossa solidariedade e para complementarmos o trabalho que, desde a primeira hora, o nosso Núcleo assumiu para com as vítimas da Venezuela", vinca Carlos Fernandes, apelando a que todos, durante a Festa, passem no espaço do Núcleo de Emigrantes e contribuam, na medida das suas possibilidades, para ajudar quem mais precisa nesta hora.

Carlos Fernandes que, a este propósito, sublinha que todas as ajudas são importantes e que, neste momento, é tempo de olhar para quem sofreu e sofre com esta lamentável ocorrência, mas, também, para o caminho difícil que este País terá, agora, de fazer, para reerguer-se e encontrar alguma normalidade.

"De facto, se há momento para ajudar a Venezuela e, em particular, a nossa comunidade, esse momento é agora, porque mesmo com todas as ajudas este será um caminho longo e muito complexo", alerta o Social-democrata, deixando claro que depois da fase do resgate e socorro às vítimas e da procura pelos desaparecidos, virão as fases da reconstrução, do fundamental apoio às famílias e da recuperação económica e social que têm de ser devidamente acompanhadas e até, em certa medida, impulsionadas em conjunto.