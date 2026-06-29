A 2.ª edição da Festa da Sidra/Cyder Fest terminou este domingo, na Placa Central da Avenida Arriaga, com um balanço positivo, afirmando-se como uma importante montra para a promoção da Sidra da Madeira e para a valorização de um produto regional que tem vindo a ganhar crescente reconhecimento.

Organizado pela Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira (APSRAM), com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, o evento reuniu produtores, especialistas e apreciadores da bebida, destacando o trabalho desenvolvido pelo setor ao longo dos últimos anos.

Um dos momentos altos do certame foi o Concurso Internacional de Sidras, que integrou mais de três dezenas de sidras naturais e contou com a participação de produtores e entidades nacionais e internacionais. A iniciativa reforçou a estratégia de internacionalização da Sidra da Madeira, promovendo o intercâmbio de experiências e aumentando a visibilidade do produto além-fronteiras.

Ao longo dos dias do evento, os visitantes tiveram oportunidade de participar em provas de sidra, assistir a demonstrações culinárias e desfrutar de animação musical, numa programação pensada para divulgar as potencialidades desta bebida regional.

Na sessão de abertura, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, anunciou que a produção de sidra passará a beneficiar de apoios, à semelhança de outros produtos primários. A realização do evento foi igualmente apoiada através de um contrato-programa celebrado entre a Secretaria Regional e a APSRAM.

O presidente da APSRAM, Vítor Vieira, mostrou-se satisfeito com os resultados alcançados, sublinhando que o certame foi "um sucesso em termos de promoção e também de negócio". O responsável destacou que o principal objectivo passa por valorizar a sidra e toda a sua fileira, desde os produtores de pêros e maçãs até ao consumidor final.

Vítor Vieira já pensa na próxima edição, defendendo que o 'Cyder Fest' tem potencial para se afirmar como mais um cartaz turístico da Região Autónoma da Madeira.

A APSRAM tem desempenhado um "papel determinante para que a sidra seja conhecida. Fruto desse trabalho foi a obtenção da certificação IGP e para a afirmação da Sidra da Madeira junto dos consumidores. Este reconhecimento europeu certifica a autenticidade e qualidade da bebida produzida a partir de variedades tradicionais e regionais de pêros e maçãs", refere uma nota enviada.