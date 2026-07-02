PSD reforça compromisso com a Autonomia

Jaime Filipe Ramos, do PSD, destacou na sua intervenção que os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira estão focados na defesa dos interesses da Autonomia, recordando o debate realizado ontem no Dia da Região e das Comunidades para sublinhar a necessidade de compromissos políticos.

Apesar de considerar que o debate potestativo do JPP não acrescenta novidades à discussão, o parlamentar defendeu que o tema deve ser tratado com seriedade e responsabilidade institucional.

No debate potestativo requerido pelo Grupo Parlamentar do JPP, subordinado ao tema 'Autonomia e Revisão Constitucional', o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, que tutela os Assuntos Parlamentares, sublinhou que os 50 anos de Autonomia representam o maior período de desenvolvimento da Região e apelou à união entre partidos na defesa das regiões autónomas.

Depois, dirigindo-se a Élvio Sousa, do JPP, observou: “Vossa excelência é conhecido por essa sua habilidade de fazer um pé de dança de forma frequente na Assembleia”, apontou Eduardo Jesus, rejeitando, contudo, entrar num debate do “pormenorzinho”.

O governante defendeu que a discussão sobre revisão constitucional deve ser tratada com maior rigor e que o espaço próprio para esse debate é a Assembleia da República, onde os partidos eleitos pela Madeira devem demonstrar trabalho e apresentar propostas concretas.