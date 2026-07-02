Albuquerque conta ter segundo helicóptero em Agosto

Deverá chegar em Agosto o segundo helicóptero para combate a incêndios, esta é a expectativa do presidente do Governo Regional, o meio foi integrado num concurso nacional da Força Aérea para contratar meios aéreos para todo o país para a época dos fogos. Este foi um dos temas falados com Luís Montenegro, a par de outras questões pendentes entre a Região e a República, que foram abordados no encontro com o Primeiro-ministro revelou Miguel Albuquerque esta manhã, durante a visita à empresa "Alpha Publicidade. Montenegro não deverá vir à festa do Chão da Lagoa. Albuquerque garante que não tem a ver com mal-estar entre o partido a nível nacional e regional.

“Nós tivemos uma conversa franca”, deu conta o líder do Executivo madeirense, confiante que as coisas à espera da República vão estão em vias de resolução. “Há um canal aberto em que eu falo com o Primeiro-ministro e temos um entendimento neste momento sobre estas matérias. As matérias da Madeira vão ter prioridade”, garantiu. “Temos dois ou três dossiês que estão a ser encaminhados e eu estou a tratar com o Primeiro-ministro. Também, óbvio, não vou revelar quais são estas matérias, mas posso dizer que uma delas tem a ver com acelerar o grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Regionais e outra tem a ver com a necessidade de aprovarmos o quinto regime para a Zona Franca”.

Na próxima semana será decidido quem virá ou se virá alguém do governo nacional à festa anual do PSD-Madeira.