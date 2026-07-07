Venezuela prevê retomar "em breve" voos comerciais no aeroporto de Caracas

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou hoje que os voos comerciais deverão ser retomados "em breve" no aeroporto de Caracas, o principal do país, parcialmente encerrado desde o duplo sismo de 24 de junho.

Numa mensagem publicada na plataforma Telegram, Rodríguez afirmou ter ordenado "a ativação imediata de um plano alternativo" que permitirá a retoma das operações comerciais através da pista paralela disponível no Aeroporto Internacional Simón Bolívar.

A responsável fez o anúncio após visitar o aeroporto, situado em La Guaira, a norte de Caracas, para avaliar os danos provocados pelos dois sismos.

Segundo as autoridades venezuelanas, os abalos provocaram mais de 3.500 mortos, milhares de desalojados e um número ainda indeterminado de desaparecidos, sobretudo na região de La Guaira, a mais afetada pelos sismos.

O Aeroporto Internacional Simón Bolívar, o maior da Venezuela, permanece atualmente parcialmente operacional, sendo utilizado para voos humanitários.

Rodríguez acrescentou que militares norte-americanos estão a colaborar na reabertura do aeroporto e na reparação do porto de La Guaira, igualmente danificado pelos sismos, para facilitar a entrada de ajuda humanitária, mantimentos e equipamento.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.