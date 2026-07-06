Tristeza espelhada nos rostos dos adeptos da Fan Zone após eliminação de Portugal





A noite terminou em silêncio e desilusão na Fan Zone do DIÁRIO, onde dezenas de adeptos acompanharam a eliminação de Portugal frente à Espanha nos oitavos-de-final do Mundial 2026.

Portugal eliminado do Mundial Portugueses perderam (0-1) diante da Espanha nos oitavos-de-final. Golo aos 90 minutos apontado por Mikel Merino

Depois da esperança alimentada ao longo de um jogo equilibrado e disputado até aos últimos instantes, o apito final deixou estampada a tristeza nos rostos de quem se reuniu para apoiar a selecção nacional. Muitos adeptos permaneceram durante alguns minutos junto ao ecrã, incrédulos com o desfecho da partida, enquanto outros abandonavam o recinto em silêncio.

Ao longo do encontro, a Fan Zone viveu momentos de grande entusiasmo, com aplausos, cânticos e manifestações de apoio à equipa das quinas. As oportunidades de golo portuguesas foram acompanhadas com expectativa e os lances mais perigosos provocaram reacções imediatas entre o público presente.

Enchente para a ‘final’ entre Portugal e Espanha Uma enchente na Fan Zone do DIÁRIO – Largo da Restauração - organizada em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, para assistir ao jogo entre Portugal e Espanha, encontro dos oitavos de final do Campeonato do Mundo.

O desfecho acabou, porém, por transformar a euforia em desilusão.

Portugal foi hoje eliminado nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao perder por 1-0 com a Espanha, em encontro disputado em Arlington, nos Estados Unidos. Mikel Merino marcou, aos 90+1 minutos, o golo que eliminou a formação das 'quinas'.