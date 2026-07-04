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Casos do dia

Autoridades investigam atropelamento com fuga na Avenida do Infante

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Foto arquivo

Um atropelamento na Avenida do Infante, no Funchal, terá causado um ferido ligeiro na madrugada deste sábado.

Ao que o DIÁRIO apurou, uma viatura terá atingido um grupo de jovens que se encontrava naquela artéria pelas 6 horas, tendo o condutor abandonado o local após o incidente.

Testemunhas relataram que o veículo terá subido o passeio antes do atropelamento, circunstância que deverá ser apurada pelas autoridades.

A viatura alegadamente envolvida na ocorrência estará identificada pelas autoridades, que se encontram a desenvolver diligências relacionadas com o caso.

Estão a ser procurados esclarecimentos junto das autoridades e dos meios de socorro sobre as circunstâncias da ocorrência e o número de feridos.

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