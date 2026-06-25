Albuquerque destaca qualidade da sidra na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve esta tarde na Festa da Sidra, na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, onde destacou a evolução da qualidade da sidra produzida na Madeira e o trabalho conjunto entre produtores e Executivo regional.

Na ocasião, o governante sublinhou que o evento “vem corroborar aquilo que tem sido o trabalho do Governo, mas sobretudo dos produtores, na melhoria da qualidade da sidra da Madeira”, referindo que o sector tem vindo a afirmar-se pela qualidade e pelo investimento feito ao longo dos últimos anos.

Já o secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, afirmou que o sector atravessou dificuldades em 2023 e 2024, mas encontra-se agora em fase de recuperação, apontando 2025 e 2026 como anos de retoma. Destacou ainda o aumento da produção e dos preços, bem como o novo apoio de um euro por litro para sidras com Identificação Geográfica Protegida, até ao limite de 100 mil euros.

Por sua vez, o presidente da APSRAM – Associação de Produtores de Sidra da RAM, Vítor Maciel, considerou que o sector está “a melhorar aos poucos”, embora ainda existam pontos a corrigir. Referiu que já se nota uma retoma, apesar das quebras recentes, e sublinhou que o processo de crescimento passa também pela melhoria das infra-estruturas e da produção, incluindo a futura sidraria no Santo da Serra.