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Assembleia Legislativa Madeira

PSD destaca investimentos nos portos como resposta ao crescimento da economia regional

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Cláudia Gomes (PSD), no período antes da ordem do dia, os investimentos realizados pelo Governo Regional nas infra-estruturas portuárias, considerando-os fundamentais para garantir o abastecimento da Região e acompanhar o crescimento da economia madeirense.

Na sua intervenção, destacou que a Madeira registou, nos últimos cinco anos, um crescimento económico superior às médias nacional e europeia, estimando-se que o Produto Interno Bruto regional tenha ultrapassado os oito mil milhões de euros no final do último ano.

Segundo a parlamentar, o aumento da actividade económica, do turismo e do consumo tem vindo a reforçar a importância estratégica do Porto Comercial do Caniçal, por onde entram cerca de 95% das mercadorias destinadas ao abastecimento da Região.

A deputada sublinhou as obras de ampliação e requalificação em curso naquela infra-estrutura, avaliadas em cerca de 10 milhões de euros, bem como a decisão de alargar de três para seis dias o período de isenção das taxas de ocupação dos contentores, medida que visa reduzir custos para as empresas e evitar impactos nos preços pagos pelos consumidores.

Recordando os constrangimentos verificados no transporte marítimo de mercadorias durante o último ano, a parlamentar salientou ainda a decisão do Governo Regional de permitir a atracação de navios de maior porte no Porto do Caniçal, contribuindo para normalizar o abastecimento da Madeira.

Na intervenção, foram igualmente referidos os investimentos previstos para o Porto do Funchal e para o porto de abrigo do Porto Santo, inseridos numa estratégia de modernização das infra-estruturas portuárias da Região.

A concluir, a deputada considerou que o Governo Regional tem dado respostas concretas aos desafios do crescimento económico, defendendo que a aposta nos portos reforça a competitividade da economia madeirense, a segurança do abastecimento e a autonomia regional.

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