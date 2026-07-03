Já abriu ao público, no MadeiraShopping, a exposição ‘A Geração que Age’. A mostra, que pode ser visitada até 12 de Julho, reúne trabalhos, resultados práticos e acções de voluntariado ambiental desenvolvidas por estudantes ao longo do ano lectivo.

A inauguração oficial decorreu esta sexta-feira e foi presidida pela secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes. A cerimónia contou ainda com a presença do administrador da Escola Profissional Atlântico (EPA), João Pedro Gomes Pina Entrudo, o fundador da Greener Act, Philippe Moreau e o director do Madeira Shopping, Alberto Pereira.

O evento de abertura ficou marcado pela entrega de prémios e certificados aos alunos que demonstraram o maior compromisso com a sustentabilidade através da plataforma digital Greener Act.

O projecto-piloto envolveu cerca de 170 alunos, num universo de 230 estudantes da Escola Profissional Atlântico, desafiando-os a adoptar hábitos mais sustentáveis e a reduzir a sua pegada carbónica através de acções concretas no dia-a-dia.

Na ocasião, Elsa Fernandes destacou o envolvimento dos jovens e a importância de promover a educação ambiental através de ferramentas tecnológicas. A governante sublinhou que os estudantes compreenderam que “os desafios não são do futuro, os desafios são actuais” e assumiram um papel activo na promoção de comportamentos mais sustentáveis. “Se cada um de nós fizer a sua parte vamos conseguir fazer a diferença”, afirmou, alertando para os efeitos cada vez mais visíveis das alterações climáticas.

A responsável elogiou ainda a adesão da escola ao projecto e o trabalho desenvolvido pela Greener Act, considerando que iniciativas desta natureza contribuem para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação do planeta.

Entre os alunos distinguidos esteve a vencedora da principal categoria da iniciativa, que destacou o impacto do projecto na sensibilização ambiental dos participantes.

"Isto é uma motivação para os alunos e ajuda muito a pensarmos no meio ambiente e a vermos o que é melhor para a natureza”, afirmou, acrescentando que as actividades desenvolvidas ao longo do ano lhe permitiram aprofundar conhecimentos sobre sustentabilidade e adoptar práticas mais amigas do ambiente.

Esta exposição e a respectiva entrega de prémios assinalam o encerramento do projecto-piloto ‘Greener Act nas Escolas’, implementado através de uma parceria entre a startup Greener Act, integrada no consórcio eGames Lab, e a Escola Profissional Atlântico.

A iniciativa desafiou os jovens a utilizar ferramentas digitais para medir, registar e mitigar a pegada carbónica das suas actividades diárias, demonstrando como a tecnologia e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas podem ser integrados com sucesso no contexto educativo.

Os alunos premiados

Turma Mais Greener

1º LUGAR: 2º TAE-F (Técnico de Ação Educativa - turma F)

Greener Quiz Ranking

1º Núria Pingo/ 2º TAE-F

Greener Global Ranking