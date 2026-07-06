João Félix regressa ao 'onze' de Portugal

João Félix está de regresso à titularidade e integra o 'onze' que Portugal vai apresentar hoje frente a Espanha, naquela que é a única alteração de Roberto Martínez para o duelo dos oitavos de final do Mundial2026 de futebol.

Depois de ter sido excluído da equipa inicial frente à Croácia (2-1), nos 16 avos de final, com Rafael Leão a ser aposta de Martínez nessa partida, o selecionador nacional optou por fazer regressar o avançado do Al Nassr, sentando agora o jogador do AC Milan.

Félix já tinha sido titular frente ao Uzbequistão (4-0) e também com a Colômbia (0-0), jogos ainda a contar para a fase de grupos.

Por seu lado, Bernardo Silva, vice-capitão e que entrou de início frente ao República Democrática do Congo (1-1) na estreia da seleção lusa na prova, soma o terceiro jogo seguido como suplente.

De resto, Roberto Martínez optou por manter o mesmo quarteto defensivo, quando havia a possibilidade de Nélson Semedo ou Diogo Dalot renderem João Cancelo,

No sétimo embate em grandes competições com a Espanha e numa reedição da final da Liga das Nações de 2025, Portugal vai apresentar Diogo Costa na baliza, com Rúben Dias e Renato Veiga como dupla de centrais, numa defesa que terá ainda Nuno Mendes na esquerda e João Cancelo na direita.

Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes voltam preencher o trio do meio campo, com Pedro Neto e João Félix nas alas, no apoio ao capitão e avançado Cristiano Ronaldo.

Na Espanha, atual campeã europeia e equipa que ainda não sofreu golos no Mundial2026, destaque para a presença da 'estrela' Lamine Yamal e do avançado Oyarzabal, que leva quatro tentos na competição.

Pedro Porro, antigo lateral do Sporting, também é titular na 'La Roja'.

O duelo vai decorrer em Arlington, nos Estados Unidos, no Estádio AT&T, recinto que vai ter 94.000 espetadores nas bancadas, naquele que é o complexo com maior capacidade do Mundial2026.

A casa texana dos Dallas Comboys, equipa da Liga de futebol americano (NFL), tem uma cobertura retrátil, é climatizado e conta com um ecrã gigante suspenso sobre o relvado

O Portugal-Espanha está agendado para as 14:00 locais (20:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

O vencedor defronta Estados Unidos ou Bélgica nos quartos de final, que serão em Los Angeles.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Portugal:

1. Diogo Costa

20. João Cancelo

3. Rúben Dias

13. Renato Veiga

25. Nuno Mendes

23. Vitinha

15. João Neves

8. Bruno Fernandes

18. Pedro Neto

11. João Félix

7. Cristiano Ronaldo (capitão)

Seleccionador: Roberto Martínez.

Espanha:

23. Unai Simón

12. Pedro Porro

22. Pau Cubarsí

14. Aymeric Laporte

24. Cucurella

16. Rodri (capitão)

20. Pedri

10. Dani Olmo

19. Lamine Yamal

15. Álex Baena

21. Mikel Oyarzabal

Seleccionador: Luis de la Fuente.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).