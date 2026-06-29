Portugal prepara Croácia no regresso aos treinos 'semi-abertos'

A seleção portuguesa continua hoje a preparar o duelo com a Croácia, dos 16avos de final do Mundial2026 de futebol, como novo treino em Palm Beach, nos Estados Unidos, desta vez parcialmente aberto, depois de um domingo totalmente fechado.

No Gardens North County District Park, Portugal tem uma sessão agendada para as 11:00 locais (16:00 horas de Lisboa), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

No domingo, no dia seguinte ao empate frente à Colômbia (0-0), no encerramento do Grupo K e que confirmou o segundo lugar da equipa das 'quinas', a seleção nacional realizou uma sessão de trabalho fechada à comunicação social, em que o selecionador Roberto Martínez contou com todos os 27 jogadores convocados.

Os mais utilizados no embate com os sul-americanos fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram sob a orientação do técnico espanhol.

Antes da sessão de hoje, às 10:15 (15:15), igualmente no Gardens North County District Park, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O jogo frente à Croácia está agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.