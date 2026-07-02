Portugal com João Neves e Rafael Leão no 'onze'

Já é conhecido o onze de Portugal para o encontro com a Croácia, dos oitavos-de-final do Mundial'2026, que se disputa a partir da meia-noite.

O seleccionador Roberto Martinez faz alinhar a seguinte equipa: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

Relativamente ao jogo com a Colômbia, entram João Neves e Rafael Leão para os lugares de Rúben Neves e João Félix.

A Croácia apresenta-se com Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo, Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Martin Baturina, Petar Susic, Ivan Perisic e Ante Budimir.