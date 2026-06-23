Rúben Dias e João Félix a titulares frente ao Uzbequistão

O selecionador Roberto Martínez promoveu hoje o central Rúben Dias e o avançado João Félix ao 'onze' de Portugal para o jogo com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, em Houston.

Depois do empate na estreia com a República Democrática do Congo (1-1), Roberto Martínez chamou o defesa Rúben Dias à titularidade, após ter falhado o primeiro jogo devido a problemas físicos, entrando para o lugar do lesionado Tomás Araújo, única baixa na formação das 'quinas' para a partida marcada para as pelas 12:00 locais (18:00 em Lisboa).

Já no ataque, João Félix, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo nos sauditas do Al Nassr, entra para o lugar de Bernardo Silva, que começa o jogo no banco de suplentes.

Assim, Diogo Costa vai estar na baliza, com o quarteto defensivo composto por João Cancelo na direita, Nuno Mendes na esquerda e Renato Veiga e Rúben Dias no eixo.

No meio-campo continuam Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes, com o ataque entregue a Pedro Neto, João Félix e ao capitão Cristiano Ronaldo.

Do lado do estreante Uzbequistão, o central Khusanov, colega de equipa de Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva nos ingleses do Manchester City, está no 'onze, como esperado, tal como o avançado Shomurodov.

A seleção orientada por Roberto Martínez vai tentar somar os três pontos, que lhe permitem encarar o jogo com a Colômbia, na última ronda, com maior tranquilidade.

Num Mundial em que passam os dois primeiros de cada grupo, mais os oito melhores terceiros, um triunfo frente aos uzbeques deixa a equipa das 'quinas' em boa posição para seguir em frente e até para discutir o primeiro lugar do grupo no jogo frente aos colombianos.

Com o primeiro-ministro Luís Montenegro a assistir ao jogo, a formação das 'quinas' vai ter pela frente o Uzbequistão, que na ronda inaugural foi batido pela Colômbia, por 3-1, e que também precisa de pontuar para manter a esperança de se apurar para a próxima fase.

O jogo está agendado para hoje, pelas 12:00 (18:00 em Lisboa), novamente no Estádio NRG, em Houston, com arbitragem do marroquino Jalad Jayed.

Também hoje, a Colômbia enfrenta a RD Congo e sabe que novo triunfo lhe garante uma vaga para a fase a eliminar.

Os colombianos estão na liderança do Grupo K, com três pontos, seguidos por Portugal e República Democrática do Congo, com um, enquanto o Uzbequistão ainda não somou qualquer ponto.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, está a decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Eis os onzes iniciais:

Portugal:

1. Diogo Costa

20. João Cancelo

3. Rúben Dias

13. Renato Veiga

25. Nuno Mendes

23. Vitinha

15. João Neves

8. Bruno Fernandes

11. João Félix

18. Pedro Neto

7. Cristiano Ronaldo (capitão)

Uzbequistão

12. Abduvohid Nematov

2. Abdukodir Khusanov

5. Rustam Ashurmatov

13. Sherzod Nasrullaev

18. Abdulla Abdullaev

24. Behruzjon Karimov

7. Otabek Shukurov

9. Odiljon Hamrobekov

19. Azizjon Ganiev

22. Abbosbek Fayzullaev

14. Eldor Shomurodov (capitão)