Eurodeputado do PCP João Oliveira visita a Madeira

O deputado do PCP no Parlamento Europeu, João Oliveira, realiza uma visita à Região Autónoma da Madeira nos dias 2 e 3 de Julho. A deslocação será dedicada ao direito à habitação e à importância da Política de Coesão da União Europeia no desenvolvimento das regiões ultraperiféricas.

Como responsável pelo parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de Coesão, João Oliveira defende o reforço do investimento público para responder às necessidades da população e travar a especulação imobiliária. O PCP contesta ainda o desvio de fundos europeus para o sector militar, exigindo que as prioridades se concentrem nos serviços públicos e na habitação a custos acessíveis.

A agenda do eurodeputado na região inclui reuniões com entidades públicas, visitas a zonas com graves carências habitacionais e a participação num debate público sobre o tema.