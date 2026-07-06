Enchente para a ‘final’ entre Portugal e Espanha
Uma enchente na Fan Zone do DIÁRIO – Largo da Restauração - organizada em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, para assistir ao jogo entre Portugal e Espanha, encontro dos oitavos de final do Campeonato do Mundo.
O entusiasmo é grande entre os adeptos portugueses de que Portugal vai conseguir ultrapassar a selecção espanhola.
Em caso de triunfo, Portugal joga na próxima sexta-feira, também às 20h00, diante do vencedor do jogo entre Estados Unidos e Bélgica.