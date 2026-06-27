Rúben Neves rende João Neves no onze de Portugal frente à Colômbia

Portugal já tem definido o onze inicial para o decisivo encontro com a Colômbia, da terceira jornada do Grupo K do Mundial 2026, marcado para as 0h30 deste domingo, em Miami. A principal novidade nas escolhas de Roberto Martínez é a entrada de Rúben Neves para o lugar de João Neves, sendo essa a única alteração em relação à equipa que goleou o Uzbequistão por 5-0.

A selecção nacional apresenta-se com Diogo Costa na baliza; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes na defesa; Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes no meio-campo; e Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix no ataque.

Portugal entra para esta partida no segundo lugar do Grupo K, com quatro pontos, menos dois do que a Colômbia, líder isolada com seis. Um triunfo permitirá à equipa das quinas terminar a fase de grupos no primeiro lugar, enquanto aos colombianos basta um empate para conservarem a liderança da série.