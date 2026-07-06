Ecocentro Móvel da CMF em São Martinho durante este mês de Julho

O Ecocentro Movel da Câmara Municipal do Funchal encontra-se presentemente na Freguesia de São martinho, mais concretamente, no Caminho de São Martinho, onde fica todo este mês de Julho.

Este projecto percorre todas as Juntas de Freguesia do Funchal, disponibilizando um Ecocentro Móvel, permite à população a deposição de pequenos resíduos domésticos perigosos que, habitualmente, não podem ser depositados nos contentores normais de resíduos urbanos, tais como, cd’s e dvd’s, pilhas e baterias, utensílios de cozinha, pequenos electrodomésticos, porcelanas e cerâmicas, tinteiros e toners, lâmpadas, latas de tinta, telemóveis e carregadores.

Depois de são Martinho, segue-se, em Agosto, São Pedro, Setembro em São Roque, Outubro na Sé, Novembro, no Imaculado Coração de Maria e Dezembro no Monte.

Segundo nota à imprensa, este projecto foi apresentado em Março de 2025, na Sala da Assembleia Municipal e Átrio da CMF , com a presença de todas as Juntas de Freguesia do Funchal.

Trata-se de um equipamento de elevada versatilidade, em aço galvanizado, com uma plataforma central rolante para fácil extração dos resíduos. Assume a particularidade de ser um equipamento móvel e que, de forma itinerante, irá passar por todas as freguesias do município, de acordo com a calendarização prevista.

No ano de 2025 este equipamento esteve presente uma semana em cada freguesia, circulando várias vezes por ano pelas 10 freguesias. Nesse âmbito, no ano de 2025 foram recolhidos aproximadamente 345 kg de resíduos.

Em 2026, com o intuito de aumentar a adesão a este projecto, foi alterado o tempo de permanência em cada freguesia, ficando não uma semana, mas um mês em cada freguesia.