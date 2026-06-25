2025 marcou o fim dos postos farmacêuticos móveis na Madeira

O ano passado marcou o fim de um tipo de espaço que pouco teve sucesso na Madeira, os postos farmacêuticos móveis, o último dos quais fechou em 2025.

"Existiam na Região Autónoma da Madeira (RAM) 65 farmácias e 22 locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica", informou esta manhã a Direção Regional de Estatística da Madeira. "Face ao ano anterior, destaca-se o encerramento do único posto farmacêutico móvel da Região, no município da Ribeira Brava, contabilizando-se mais um local de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica no município do Funchal e o fecho de outro no município de Santa Cruz", realça a DREM.

Olhando ao histórico, esse único posto móvel existiu de 2006 a 2024, numa terra com tanto sítio distante e muitas vezes inacessível, sem esquecer uma população idosa crescente e a viver sem apoio familiar, poderia ser um nicho de mercado, mas que acabou por ser terminado. Por outro lado, os locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica que começaram a ser referidos nos dados em 2007, na altura com 9 espaços, mais do que duplicaram nestes anos. O número de farmácias continua a ser o mesmo desde 2012.

Mais, "considerando as estimativas da população residente para 2025, o município de São Vicente foi aquele que apresentou o maior número de farmácias e postos farmacêuticos móveis por 10.000 habitantes (6,0), seguido de Santana com 4,5. Em oposição, o município do Porto Santo foi o que apresentou o valor mais baixo, apenas 1,4 por 10 000 habitantes, seguido de Santa Cruz com 1,6", revela a DREM.

Diz ainda a autoridade estatística regional que "estes dados foram disponibilizados pela Direção Regional da Saúde e são parte integrante da publicação "Estatísticas da Saúde da RAM 2025", cuja edição completa será divulgada no 1.º trimestre de 2027", foxa o prazo.