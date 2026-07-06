CMF lança nova campanha de recolha de 'Monstros'

A Câmara Municipal do Funchal está a realizar, este mês de Julho, como habitualmente mais uma campanha de recolha de 'monstros urbanos'.

Esta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, que teve início no sábado passado, é promovida pelo Departamento de Ambiente, realiza-se em colaboração com as dez Juntas de Freguesia do Funchal , visando uma maior proximidade com a população e uma maior divulgação da referida campanha.

Os munícipes que manifestem interesse, poderão contactar as respectivas Juntas de Freguesias de modo a efectuarem uma inscrição e solicitar a recolha dos monstros na sua residência entre as 8 e as 15 horas do dia a acertar.

Segundo nota à imprensa, esta campanha destina-se apenas à recolha de monos ou monstros, tais como frigoríficos, colchões, máquinas de lavar, entre outros, os quais deverão colocar no exterior junto à respectiva residência ou o mais próximo possível do arruamento principal, de modo a garantir a celeridade aos serviços de remoção.

Cronograma da Campanha de Recolha de Monstros:

11-07-2026: Freguesia de São Martinho e Freguesia de São Pedro

18-07-2026: Freguesia de Santo António e Freguesia de São Roque

25-07-2026: Freguesia de Santa Maria Maior, Freguesia de São Gonçalo e Freguesia da Sé