Dançando com a Diferença promove Oficina de Circo – Corpos em Suspensão

No âmbito das comemorações dos seus 25 anos, a Dançando com a Diferença promove, de 27 a 31 de Julho, entre as 9h00 e as 13h00, nos Estúdios da companhia, a Oficina de Circo – Corpos em Suspensão, orientada por Alan Sencades,

Esta é mais uma formação aberta à comunidade integrada no programa comemorativo dos 25 anos da companhia e não requer experiência prévia.

As inscrições estão sujeitas a vagas limitadas e podem ser efectuadas através do seguinte formulário.

Sinopse da Oficina de Circo – Corpos em Suspensão

"A palavra acrobacia carrega, na sua etimologia, a ideia de extremidade e de elevação. Ákros significa 'no alto', remetendo àquilo que se afasta do chão e se coloca no limite, em risco. O ar é, assim, um espaço de instabilidade e, talvez por isso, de grande fascínio — um lugar que exige cuidado e confiança, tanto para o aerialista quanto para o técnico que o sustenta.

Em continuidade à primeira Oficina de Circo Corpos em (des)equilíbrio, realizada em 2025, esta segunda proposta tem como objectivo aprofundar as experiências iniciadas, direccionando o foco para o espaço aéreo. Pelo meio de exercícios e experiências com o tecido acrobático e o arnês, procuramos trabalhar a suspensão e a confiança, tanto na relação com estes aparelhos como na relação interpessoal".

Sobre Alan Sencades

Alan Sencades é artista de circo, natural de Pernambuco, Brasil. Formou-se no INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo com especialização em roda cyr. Durante a sua formação, participou em festivais como o TAC (Espanha), o Brocante (Itália) e o CIRCa (França).

Estreou-se em 2021 com o seu primeiro trabalho como criador, ferro à ferrugem, com apoio da Mostra Estufa e apresentações no Festival DDD – Dias da Dança e no Vaudeville Rendez-Vous (Portugal).

Em 2023, cria Ária com apoio da Bolsa Trengo 23, Festival Vaudeville Rendez-Vous e como projecto seleccionado do programa internacional Circus Next.

Trabalha também como formador, integrando a equipa docente da ACE – Academia Contemporânea do Espectáculo (Famalicão), promovendo oficinas e aulas de circo no norte de Portugal através de instituições como o Balleteatro, a APPC – Associação do Porto de Paralisia Cerebral, o Colectivo Epifania e o Corpo Raiz.

Participa em projectos comunitários como Panorama, do INAC, e Q-Circo, da Erva Daninha, projectos apoiados pelo programa PARTIS & Art for Change. É, na temporada 2024/2025, artista associado da Erva Daninha e encontra-se actualmente na fase de criação do seu novo espectáculo, RIMA.