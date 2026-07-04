Está calor? Ajustar este controlo do frigorífico pode fazer a diferença na conta da luz

As temperaturas elevadas que se fazem sentir na Madeira levam muitas famílias a procurar formas de manter a casa fresca e controlar a factura da electricidade.

Entre os electrodomésticos que mais trabalham nesta altura do ano está o frigorífico, mas um simples ajuste no regulador de temperatura — ou a activação do modo "Eco", quando existe — pode ajudar a evitar desperdícios de energia.

Embora não exista um “botão mágico” que reduza drasticamente a factura da luz, especialistas e fabricantes recomendam verificar a regulação da temperatura e, nos modelos mais recentes, activar os modos “Eco” ou “Férias” quando apropriado.

O erro mais comum é aumentar excessivamente a potência de refrigeração durante as ondas de calor. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o frigorífico não deve estar mais frio do que o necessário, uma vez que isso aumenta o consumo energético sem benefícios significativos para a conservação dos alimentos. A temperatura ideal situa-se entre os 3 ºC e os 5 ºC, enquanto o congelador deve estar regulado para cerca de -18 ºC.

Nos aparelhos equipados com modo “Eco”, a gestão da temperatura é optimizada automaticamente para reduzir o consumo de energia, mantendo os alimentos em condições de segurança. Alguns fabricantes indicam que este modo ajusta o frigorífico para cerca de 4 ºC e o congelador para -18 ºC, valores considerados eficientes do ponto de vista energético.

Além da regulação da temperatura, há outros gestos simples que ajudam a poupar. Evitar abrir a porta repetidamente, não guardar alimentos ainda quentes, verificar o estado das borrachas de vedação e garantir espaço suficiente para ventilação à volta do aparelho podem reduzir o esforço do compressor, especialmente durante os dias mais quentes.

Os especialistas alertam ainda que colocar o frigorífico numa temperatura demasiado baixa pode ter o efeito contrário ao desejado, aumentando o consumo de electricidade. Algumas estimativas indicam que cada grau de refrigeração abaixo do necessário pode traduzir-se num acréscimo do gasto energético.

Assim, antes de pensar em substituir o electrodoméstico, vale a pena verificar se o regulador de temperatura — ou o modo “Eco”, quando existe — está correctamente configurado para o Verão.