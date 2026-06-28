Gregório Câmara renuncia mandato na Assembleia Municipal da Calheta

O único deputado municipal eleito pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal da Calheta nas últimas autárquicas, Gregório José Câmara da Câmara, renunciou ao mandato, tendo sido substituído por Maria Helena Santos Oliveira, que integrava a lista do partido.

O pedido de renúncia foi apresentado na última reunião da Assembleia Municipal, realizada no passado dia 26 de Junho.

De acordo com a lista de candidatos do PS às eleições autárquicas, Maria Helena Santos Oliveira é a eleita seguinte na ordem de precedência, assumindo agora o lugar deixado vago no órgão deliberativo do município.