PS confirma pedido de suspensão de mandato na Assembleia Municipal da Calheta
O Partido Socialista referiu ao DIÁRIO que Gregório José Câmara da Câmara pediu a suspensão do mandato como deputado municipal na Assembleia Municipal da Calheta, e não a renúncia, como inicialmente foi indicado.
Gregório Câmara renuncia mandato na Assembleia Municipal da Calheta
Maria Helena Santos Oliveira assume agora o lugar
Andreia Correia , 28 Junho 2026 - 13:05
Segundo o partido, o pedido apresentado ao presidente da Assembleia Municipal refere expressamente a suspensão do mandato por motivos profissionais, bem como a substituição pelo elemento seguinte da lista do PS, nos termos legalmente previstos.