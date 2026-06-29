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Madeira

PS confirma pedido de suspensão de mandato na Assembleia Municipal da Calheta

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O Partido Socialista referiu ao DIÁRIO que Gregório José Câmara da Câmara pediu a suspensão do mandato como deputado municipal na Assembleia Municipal da Calheta, e não a renúncia, como inicialmente foi indicado.

Gregório Câmara renuncia mandato na Assembleia Municipal da Calheta

Maria Helena Santos Oliveira assume agora o lugar

Andreia Correia , 28 Junho 2026 - 13:05

Segundo o partido, o pedido apresentado ao presidente da Assembleia Municipal refere expressamente a suspensão do mandato por motivos profissionais, bem como a substituição pelo elemento seguinte da lista do PS, nos termos legalmente previstos.

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