PS confirma pedido de suspensão de mandato na Assembleia Municipal da Calheta

O Partido Socialista referiu ao DIÁRIO que Gregório José Câmara da Câmara pediu a suspensão do mandato como deputado municipal na Assembleia Municipal da Calheta, e não a renúncia, como inicialmente foi indicado.

Segundo o partido, o pedido apresentado ao presidente da Assembleia Municipal refere expressamente a suspensão do mandato por motivos profissionais, bem como a substituição pelo elemento seguinte da lista do PS, nos termos legalmente previstos.