Cultura reedita guias do Convento de Santa Clara, Sé e Capela do Corpo Santo

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura apresenta esta terça-feira, 7 de Julho, pelas 16h30, no Convento de Santa Clara, as reedições actualizadas dos guias do Convento de Santa Clara, da Sé do Funchal e da Capela do Corpo Santo. O secretário regional, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

A iniciativa responde à forte procura registada pelas edições anteriores, entretanto esgotadas, e reforça a estratégia de valorização e divulgação do património histórico e artístico da Madeira. Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura

As novas publicações apresentam conteúdos revistos e imagens actualizadas, mantendo o objectivo de proporcionar aos residentes e visitantes informação acessível e rigorosa sobre alguns dos mais emblemáticos monumentos religiosos da Região. No caso do guia do Convento de Santa Clara, a nova edição passa também a estar disponível em francês e alemão.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destaca que esta reedição representa “um investimento claro na valorização do nosso património cultural”, sublinhando igualmente a importância de disponibilizar informação atualizada e acessível a públicos cada vez mais diversificados.

Os guias estarão disponíveis para venda nos monumentos representados na coleção, podendo ser adquiridos individualmente ou através da coleção completa 'Guias de Capelas e Igrejas da Madeira'.