Menor número de desempregados em 10 anos

Os indicadores divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e pelo Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (IEM, IP-RAM) evidenciam uma trajectória de redução do desemprego na Região Autónoma da Madeira sobretudo no período pós-pandemia, com 2025 a registar os valores mais baixos da última década.

De acordo com os resultados do Inquérito ao Emprego disponibilizados pela DREM, a estimativa de desempregados situou-se em 7,5 mil pessoas em 2025. Já o IEM, IP-RAM contabilizou cerca de 5,7 mil desempregados inscritos no Centro de Emprego. As duas entidades explicam que a diferença entre os valores resulta de critérios de contabilização distintos, algo que fazem pela primeira vez.

Os dados revelam ainda alterações na composição do desemprego por sexo ao longo da última década. Até 2017, os homens apresentavam sistematicamente um número de desempregados superior ao das mulheres. Essa tendência inverteu-se a partir de 2018 nos registos do IEM e a partir de 2019 nos dados da DREM, passando as mulheres a representar a maioria dos desempregados.

Em 2025, as mulheres correspondiam a 57,3% do total de desempregados estimados pela DREM e a 54,5% dos desempregados inscritos no IEM, IP-RAM.