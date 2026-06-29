Francisco Miranda entre os cinco melhores do país nas águas abertas

Francisco Miranda, do Clube Naval do Funchal, concluiu no último domingo, "com distinção", a sua participação no Open e Campeonato Nacional de Verão de Águas Abertas, realizado na Praia Fluvial do Trízio, na Sertã.

Na prova de 3 km Knockout, formato que estreou neste campeonato nacional, o nadador madeirense alcançou o 5.º lugar da classificação absoluta, encerrando a competição, nas suas palavras, com "chave de ouro", diz o CNF citando o seu atleta.

Ao longo dos dois dias de competição, 27 e 28 de Junho, Francisco Miranda mostrou "consistência e qualidade". No primeiro dia, nos 5 km, terminou em 5.º no escalão AA18/19 e em 14.º da classificação geral absoluta. No segundo dia, "subiu claramente na tabela e fechou o campeonato entre os cinco melhores nadadores do país na estreia do formato Knockout em provas nacionais", refere o clube.

"A boa prestação individual reflectiu-se também no plano colectivo", uma vez que "o Clube Naval do Funchal terminou no 9.º lugar do campeonato nacional de águas abertas, somando os resultados obtidos no Porto Santo e no Trízio, e entrou pela primeira vez no top-10 nacional", reassalva.