Navio-escola 'Sagres' nas comemorações dos 250 anos da independência dos EUA

O navio-escola 'Sagres' encontra-se em Nova Iorque para participar nas comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos da América, que incluem a International Naval Review e a concentração Sail4th 250, anunciou hoje a Marinha Portuguesa.

As iniciativas traduzem-se na reunião da "maior frota mundial de veleiros de grande porte", que se encontra no porto de Nova Iorque desde sábado, e num desfile de homenagem à Estátua da Liberdade, seguindo a tradição do bicentenário de 1976, em que o navio-escola 'Sagres' também esteve presente.

Foto Marinha Portuguesa

"Cinquenta anos depois da sua participação nas celebrações do Bicentenário da Independência dos EUA, em 1976, a 'Sagres' voltou a marcar presença em Nova Iorque [...], reafirmando os laços de amizade entre Portugal e os Estados Unidos e projetando a tradição marítima portuguesa junto de milhões de visitantes", lê-se no comunicado da Marinha.

As comemorações, no sábado 04 de julho, data da independência dos EUA, contaram com o chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Jorge Nobre de Sousa.

O 'Sagres' encontra-se em viagem de instrução com cadetes da Escola Naval.

Depois de Nova Iorque, o navio estará em Boston, de 11 a 16 de julho, aberto a visitas, anunciou o consulado português na capital do Massachusetts.