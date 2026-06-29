CNF conquista 14.º lugar colectivo e duas medalhas na Taça de Portugal de Esperanças

O Clube Naval do Funchal (CNF) participou, no passado sábado, 27 de Junho, na Taça de Portugal de Esperanças, realizada em Vila Nova da Barquinha, terminando a competição no 14.º lugar da classificação colectiva, entre 39 clubes, e conquistando duas medalhas individuais.

A presença da equipa madeirense na prova, destinada a atletas entre os 7 e os 15 anos, foi assegurada após a conquista do título regional da especialidade pela equipa mais jovem do clube.

O CNF esteve representado por 20 atletas, entre canoístas com experiência em competições nacionais e outros que se estrearam neste tipo de provas. Apesar de alterações de última hora nas tripulações, motivadas pela mudança da data inicialmente prevista para a competição, o clube conseguiu alcançar o 14.º lugar colectivo.

A prova decorreu ao longo de todo o dia, com várias largadas e distâncias adaptadas aos diferentes escalões. Segundo o clube, a forte corrente do rio, provocada pelas descargas de água das barragens, constituiu uma das principais dificuldades enfrentadas pelos jovens atletas, exigindo maior capacidade técnica e física.