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Desporto

Jornada dedicada à canoagem adaptada na Madeira

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Foto Associação Regional de Canoagem da Madeira,

Após a realização da I Etapa da NELO 510 CUP e da II Etapa do Campeonato de Escolas de Canoagem NP, a Associação Regional de Canoagem da Madeira, com o apoio do Clube Naval do Funchal, promoverá a prova 'Canoagem Adaptada – Regatas em Linha'.

A primeira largada está agendada para as 11 horas, estando a competição dividida em quatro regatas, destinadas aos atletas de Canoagem Adaptada do Clube Naval do Funchal.

Com esta iniciativa, a Associação Regional de Canoagem da Madeira reafirma o seu compromisso com a promoção da inclusão através do desporto, proporcionando aos atletas uma oportunidade de participação em contexto competitivo e contribuindo para o desenvolvimento da Canoagem Adaptada na Região. Associação Regional de Canoagem da Madeira
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