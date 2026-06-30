Jornada dedicada à canoagem adaptada na Madeira

Após a realização da I Etapa da NELO 510 CUP e da II Etapa do Campeonato de Escolas de Canoagem NP, a Associação Regional de Canoagem da Madeira, com o apoio do Clube Naval do Funchal, promoverá a prova 'Canoagem Adaptada – Regatas em Linha'.

A primeira largada está agendada para as 11 horas, estando a competição dividida em quatro regatas, destinadas aos atletas de Canoagem Adaptada do Clube Naval do Funchal.