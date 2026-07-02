Regiões montanhosas sob aviso laranja devido ao calor até domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos de tempo quente para a Madeira, mantendo as regiões montanhosas sob aviso laranja e a Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo sob aviso amarelo.

Segundo o instituto, o aviso laranja para as regiões montanhosas da ilha da Madeira vigora entre as 1h00 de sexta-feira, 3 de Julho, e as 18 horas de domingo, dia 5, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Até à entrada em vigor deste aviso, a área permanece sob aviso amarelo.

Já a Costa Norte e a Costa Sul da Madeira estão sob aviso amarelo entre as 18h09 desta quinta-feira e as 18 horas de domingo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

No Porto Santo, o aviso amarelo entra em vigor às 09 horas e sexta-feira e prolonga-se até às 18 horas de domingo, também por causa das temperaturas elevadas.

Entretanto, o Serviço Regional de Protecção Civil alertou para a continuação do tempo quente e seco nos próximos dias, prevendo temperaturas máximas entre os 26 e os 30 graus Celsius, especialmente na Costa Sul e nas regiões montanhosas da ilha da Madeira. O organismo advertiu ainda para o aumento do risco de incêndio rural, bem como para situações de desidratação e stress térmico.