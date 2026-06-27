 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Idosa sentiu-se mal em Câmara de Lobos e foi assistida

Mulher foi transportada ao Centro de Saúde durante a primeira noite das Festas de São Pedro

None
foto CMCL

Uma idosa foi assistida na última noite em Câmara de Lobos, após se ter sentido mal no decorrer da primeira noite das Festas de São Pedro.

A mulher acabou por ser transportada para as urgências do Centro de Saúde local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que estiveram de prevenção no centro da cidade.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo