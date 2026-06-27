Idosa sentiu-se mal em Câmara de Lobos e foi assistida
Mulher foi transportada ao Centro de Saúde durante a primeira noite das Festas de São Pedro
Uma idosa foi assistida na última noite em Câmara de Lobos, após se ter sentido mal no decorrer da primeira noite das Festas de São Pedro.
A mulher acabou por ser transportada para as urgências do Centro de Saúde local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que estiveram de prevenção no centro da cidade.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo