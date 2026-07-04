Exposição alerta jovens do Funchal para importância de trabalhar para manter os benefícios da UE

Foi inaugurada esta manhã, no Largo do Município, no Funchal, a exposição itinerante "A Madeira e a União Europeia", que assinala os 40 anos de adesão da Região à União Europeia. A iniciativa, organizada pelo eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves, contou com a presença do presidente da Associação de Municípios da Madeira e da Câmara Municipal do Funchal.

Jorge Carvalho sublinhou o significado da exposição no ano em que a Madeira celebra também os 50 anos de Autonomia. "É muito significativa, uma vez que sendo uma exposição que procura traduzir estes 40 anos de integração na União Europeia, num ano em que também estamos a celebrar os 50 anos de Autonomia, estes dois processos conjugados permitiram, efectivamente, o desenvolvimento que hoje conhecemos", afirmou. Segundo o autarca, o objectivo da mostra é "trazer ao presente e às novas gerações" a realidade da Região há quatro décadas e evidenciar a importância da integração europeia nos diversos domínios da vida madeirense.

Já Sérgio Gonçalves explicou que a exposição tem dois grandes objectivos: celebrar a adesão de Portugal, e por consequência da Madeira, à União Europeia; e mostrar às gerações mais jovens o processo de adesão e de desenvolvimento que dele resultou. A mostra contrapõe imagens da Madeira antes e depois da entrada na União Europeia, com destaque para investimentos em infraestruturas rodoviárias, aeroportuárias e portuárias, bem como na saúde e na educação. Aborda ainda políticas sociais, de emprego e de protecção dos mais vulneráveis, e dá particular relevo ao artigo 349.º do Tratado da União Europeia, relativo às regiões ultraperiféricas, cuja estratégia vai ser revista este ano pela Comissão Europeia, com Sérgio Gonçalves como relator no Parlamento Europeu.

O eurodeputado destacou que a exposição presta "uma justa homenagem" a todos os eurodeputados madeirenses que o antecederam, notando que a Região teve sempre, ao longo destes 40 anos, pelo menos um representante no Parlamento Europeu.

Para Sérgio Gonçalves, é essencial que os mais jovens conheçam este percurso: "Não participaram neste processo de integração, não assistiram à Madeira anterior à adesão à União Europeia. Só conhecem a Madeira que têm hoje e podem, de alguma forma, dar o projecto da União Europeia como algo garantido. Mas nada está garantido". Segundo o eurodeputado, é preciso "continuar a trabalhar" e "continuar a defender medidas específicas" adaptadas às necessidades da população da Região, insular e ultraperiférica.

A exposição ‘A Madeira e a União Europeia’ resulta de uma parceria entre o eurodeputado Sérgio Gonçalves e a Associação de Municípios da Madeira. Vai percorrer, ao longo de cerca de um ano, os 11 concelhos da Região. Depois de ter passado por Machico, em Maio, e por Santa Cruz, chega agora ao Funchal, seguindo em Agosto viagem até Porto Santo e depois para os restantes municípios, terminando o percurso em Santana.