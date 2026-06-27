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Idosa cai em hotel no Funchal

Mulher de 75 anos sofreu ferimentos ligeiros

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foto OD/arquivo

Uma mulher, de 75 anos, foi socorrida na manhã deste sábado, na sequência de uma queda numa unidade hoteleira do Funchal.

Apesar de apresentar apenas ferimentos ligeiros, foi necessária a intervenção de uma equipa de socorro. O alerta foi dado pouco depois das 08h00.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram assistência à vítima e procederam ao seu transporte para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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