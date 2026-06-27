Idosa cai em hotel no Funchal

Uma mulher, de 75 anos, foi socorrida na manhã deste sábado, na sequência de uma queda numa unidade hoteleira do Funchal.

Apesar de apresentar apenas ferimentos ligeiros, foi necessária a intervenção de uma equipa de socorro. O alerta foi dado pouco depois das 08h00.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses prestaram assistência à vítima e procederam ao seu transporte para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.