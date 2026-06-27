Madeirense Tiago Freitas luta por lugar na final do ‘Dream Team’

O jovem madeirense Tiago Freitas entra hoje em palco para disputar a semifinal do programa ‘Dream Team’, da RTP1, integrado na equipa de David Carreira. Depois de superar as fases anteriores da competição, o jovem cantor procura agora garantir um lugar na grande final do concurso.

A semifinal do ‘Dream Team’ é transmitida hoje, às 21 horas, na RTP1 e colocará frente-a-frente as quatro equipas ainda em competição, das quais apenas três seguirão para a grande final.

Mas há mais na agenda deste domingo, 28 de Junho:

9h00 às 18h00: 14.º International Fatigue Congress — IFC14 / Fatigue 2026, no Pestana Casino Park Hotel;

9h30: 37.ª edição da 'Volta à Madeira Classic Rally' com partida no Largo da Fonte;

10h00 às 19h00: Eleições internas do Chega, na sede do partido;

10h00: Cerimónia de compromisso de honra de 15 novos recrutas bombeiros sapadores, na Praça Padre Patrocínio Alves, junto ao mercado Municipal de Santa Cruz;

10h00 às 21h00: Último dia do EXPOGONFIRPE - 33.º Salão do Automóvel Usado, no Madeira Tecnopolo;

10h30: Iniaciativa do PS, com Célia Pessegueiro, junto às obras do Hospital Central e Universitário da Madeira;

Festas de São Pedro de Câmara de Lobos

12h00 - Banda 'Aliança Velha '

16h00 - Romagens tradicionais: Banda Orquestral 'Os Infantes'

17h00 - Amigos da Gaita

19h30 - Missa da Vigília de São Pedro.

21h15 - Marchas Populares

22h30 - Vasco Freitas - Tributo ao Tony Carreira

00h00 - Espectáculo pirotécnico

00h10 - João Vinagre

Festas de São Pedro da Ribeira Brava

14h00 - Romagens — Sítio do Vale e Avé Maria

16h00- Romagens — Pomar da Rocha, Achada e Pico (Banda de Além, com o tradicional barco)

21h00 - Novena e Missa Solene

22h00 - Marchas Populares

00h00 - Amériko Nunez — Café do Teatro

00h30 - DJ Flávio Mendez — Barraquinhas

02h30 - M Da Silva — Barraquinhas

17h00: Funchal adere à caminhada ‘Portugal pela Paz’ - Percurso: Jardim Almirante Reis → Av. do Mar → Av. Arriaga → Av. do Infante → Rua Dr. Pita → Quinta Magnólia.

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Junho, Dia Internacional do Orgulho Gay e Dia Mundial da Hepatite:

1131 - É fundado o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, com aprovação e incentivo de D. Afonso Henriques, para a Ordem de Santo Agostinho.

1630 - Carta régia reafirma o impedimento de desempenho de cargos públicos aos judeus em Portugal.

1712 - Nasce o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, autor de "Contrato Social", "Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens" e "Devaneios do Caminhante Solitário".

1759 - É criada por alvará a Diretoria Geral dos Estudos, com o intuito de orientar o ensino segundo um método totalmente diferente do dos Jesuítas, após a sua expulsão e consequente encerramento dos seus colégios.

- A utilização da "A Arte da Gramática Latina" no ensino é substituída pelo "Novo Método de Estudar", do padre António Pereira de Figueiredo.

1838 - Coroação da rainha Vitória, do Reino Unido.

1867 - É inaugurado o monumento a Luís Vaz de Camões, em Lisboa.

- Nasce o dramaturgo italiano Luigi Pirandello, Prémio Nobel da Literatura em 1934, autor de "Seis Personagens à Procura de Autor".

1892 - É inaugurado o ascensor da Bica, que liga a Rua de São Paulo ao Largo do Calhariz, alcançando a colina de Santa Catarina, em Lisboa.

1905 - Motim dos marinheiros do couraçado russo Potemkin.

1914 - O arquiduque Francisco Fernando, herdeiro da coroa do império Austro-Húngaro, é assassinado em Sarajevo por um nacionalista sérvio. O homicídio marca o começo da Grande Guerra 1914-1918.

1919 - Assinatura do Tratado de Versalhes, na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em França, pelas potências europeias, encerrando oficialmente a Guerra Mundial 1914-1918.

1927 - O professor e neurocirurgião português Egas Moniz, Prémio Nobel da Medicina em 1949, faz a primeira angiografia cerebral.

1939 - Aprovação do programa de intervenção do Estado no Fomento da Riqueza Mineira Nacional.

1950 - As tropas norte-coreanas tomam a cidade de Seul, na Coreia do Sul.

1954 - Começa a retirada das forças francesas estacionadas no Vietname.

1959 - É inaugurado o Estádio 1.º de Maio, em Lisboa.

1967 - Israel declara a reunificação de Jerusalém após a conquista da cidade, na Guerra dos Seis Dias.

1969 - Trava-se a chamada a revolta de Stonewall, em Nova Iorque. O bar Stonewall-Inn é alvo de uma rusga policial e são presos todos os travestis que se encontram no local, mas pela primeira vez as restantes pessoas resistem em solidariedade com os detidos. A data passa a ser assinalada como Dia Internacional do Orgulho Gay.

1976 - Independência das ilhas Seychelles.

1984 - Barreiro passa a cidade.

1985 - É criada a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Krus Abecasis. Assinam o ato de fundação as cidades de Bissau, Lisboa, Luanda, Macau, Maputo, Praia, Rio de Janeiro e São Tomé/Água Grande.

- Os CTT-TLP completam a automatização da rede telefónica portuguesa com a eliminação dos últimos 4.300 telefones manuais.

- Os Estados Unidos aprovam a pena de morte para o pessoal militar condenado por espionagem em tempo de paz.

1991 - Os delegados dos governos da União Soviética (URSS), Polónia, Hungria, Checoslováquia, Bulgária, Roménia, Vietname, Cuba e Mongólia assinam, em Budapeste, um protocolo que anula a validade dos documentos que regulavam a atividade do COMECON - Conselho para Assistência Económica Mútua, criado em 1949 em Moscovo.

1998 - Primeiro referendo em Portugal rejeita o alargamento das situações para a despenalização do aborto.

1999 - O Papa João Paulo II assina o decreto que permite a beatificação de Francisco e Jacinta Marto, pastorinhos de Fátima.

2001 - O Governo de Belgrado entrega o antigo Presidente da Jugoslávia, Slobodan Milosevic, ao Tribunal Penal Internacional em Haia.

2004 - É feita a transferência de poder no Iraque, dois dias antes do esperado. O administrador norte-americano, Paul Bremer, abandona o país.

- Os Estados Unidos e a Líbia restabelecem relações diplomáticas diretas ao fim de 24 anos.

2005 - Eleições regionais na Galiza. O Partido Popular, de Fraga Iribarne, é afastado. Pela primeira vez, a coligação de esquerda forma Governo.

- A diocese de Roma inicia o processo de beatificação de João Paulo II com uma celebração na basílica de São João de Latrão, três meses após a morte do Papa polaco, a 02 de abril, no Vaticano.

- Morre, aos 73 anos, Mário Caetano Pereira, médico, pioneiro da cirurgia vascular e dos transplantes renais e hepáticos em Portugal.

2006 - Entra em vigor a nova Lei do Arrendamento Urbano.

- Israel inicia a ofensiva militar no sul da Faixa de Gaza para resgate do soldado e do colono capturados em 25 de junho.

- A República do Montenegro é admitida como membro das Nações Unidas (ONU).

2007 - É dado por concluído o processo de transformação do Exército iniciado dois anos antes e que extinguiu as regiões militares, com a publicação dos decretos regulamentares que criam a Força Operacional Permanente do Exército e estabelecem as atribuições, organização e competências da Inspeção-Geral do Exército do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.

- A Comissão Europeia inclui a TAAG - Linhas Aéreas de Angola na "lista negra" de companhias áreas impedidas de voar no espaço europeu.

2008 - A CGTP-IN promove 17 manifestações e concentrações nas capitais de distrito do país, no âmbito de uma "ação geral de protesto e luta" descentralizada contra a revisão do Código do Trabalho e o agravamento das condições de vida. Em Lisboa, cerca de 30 mil saem à rua.

2010 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, dá 'luz verde' ao pacote de medidas de austeridade, entre as quais se encontram o aumento de um por cento em todas as taxas de IVA e ainda as subidas do IRS (retroativa ao início do ano, através da cobrança do adicional de 1 ou 1,5%).

- Morre, aos 77 anos, o dramaturgo, poeta, crítico, ensaísta e artista plástico Jorge Guimarães.

- Morre, com 92 anos, Robert Byrd, congressista e senador de maior longevidade na história dos Estados Unidos, que passou do Ku Klux Klan para as fileiras democráticas, apoiando a guerra do Vietname e opondo-se à do Iraque.

2011 - O cantor e ator Angélico Vieira é declarado morto, aos 28 anos, pelo Hospital de Santo António às 23:40, depois de ter tido um acidente de viação três dias antes.

2012 - A atleta Patrícia Mamona conquista a medalha de prata do triplo salto nos Campeonatos da Europa de Atletismo de Helsínquia, com um salto de 14,52 centímetros.

- A fundista Sara Moreira conquista a medalha de bronze nos 5.000 metros nos Europeus de atletismo Helsínquia2012.

- O atleta Luís Gonçalves conquista a segunda medalha de ouro, agora nos 200 metros T12 (deficiência visual), na última jornada dos Europeus de atletismo para atletas com deficiência, em Stadskanall, Países Baixos.

- Morre, aos 86 anos, o norte-americano Ivan Karp, um dos primeiros galeristas a seguir a geração de artistas dos anos 60 para o Soho.

2013 - Miguel Oliveira (Mahindra) torna-se o primeiro piloto português a conquistar a "pole position" para uma corrida do Mundial de motociclismo de velocidade, ao ser o mais rápido na qualificação de Moto3 para o Grande Prémio dos Países Baixos.

- Morre, com 87 anos, João Alves, bispo emérito de Coimbra.

2014 - O piloto Miguel Oliveira (Mahindra) consegue o primeiro pódio da época no mundial de Moto3, ao ser terceiro no Grande Prémio dos Países Baixos, oitava prova do campeonato, em Assen.

- Morre, aos 88 anos, Rachid el Solh, ex-primeiro ministro libanês.

2015 - O Sporting confirma a expulsão de Godinho Lopes, ex-presidente do clube, e a suspensão por um ano de Luís Duque, ex-administrador da SAD, na sequência de graves irregularidades reveladas numa auditoria às contas.

2017 - Morre, aos 91 anos, Artur Real Bordalo, artista plástico e autor de dezenas de aguarelas e óleos com paisagens de Lisboa.

2018 - O bispo António Marto recebe o anel e barrete cardinalícios das mãos do Papa Francisco, passando a cardeal.

2022 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, anuncia que a Turquia levanta o seu veto à adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica.

2024 - Um grupo de 48 países, incluindo Portugal, condena numa declaração conjunta nas Nações Unidas (ONU) "as transferências ilegais de armas da Coreia do Norte para a Rússia, que ajudaram significativamente" Moscovo a conduzir a sua guerra contra a Ucrânia.

2025 - José Luís Carneiro, 53 anos, torna-se o décimo secretário-geral do PS.

Este é o centésimo octogésimo dia do ano. Faltam 186 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "A fingida caridade do rico não passa de mais um luxo. Ele alimenta os pobres como cães e cavalos". Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo e escritor francês.