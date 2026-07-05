Martínez diz que Portugal precisa da sua melhor versão para bater a Espanha

O selecionador Roberto Martínez afirmou hoje que Portugal necessita de personalidade e de exibir o melhor desempenho possível para, na segunda-feira, bater a Espanha e seguir para os quatros de final do Mundial2026 de futebol.

Em conferência de imprensa em Arlington, nos arredores de Dallas, nos Estados Unidos, o técnico espanhol considerou que o duelo dos oitavos de final vai ser "histórico" e que a seleção portuguesa vai ter pela frente um rival "espetacular". "É um orgulho ser o treinador de Portugal num jogo histórico como este. Pena que seja que seja nesta fase, já que uma das equipas terá de ir para casa. Estamos a falar de um duelo que poderia perfeitamente ser a final", afirmou Roberto Martínez no Estádio AT&T na antevisão da partida com a 'la roja'.

O treinador, de 52 anos, afastou qualquer problema emocional por estar a defrontar o seu país e destacou a exigência, a personalidade e concentração que os jogadores da equipa das 'quinas' estarão obrigados a demonstrar na segunda-feira para conseguirem manter-se no Campeonato do Mundo. "Vai ser um jogo exigente em todas as linhas. Respeitamos muito o adversário. Terá de ser um jogo de desempenhos completos por parte dos jogadores, não só aqueles que serão titulares, mas também dos que depois forem lançados. Temos de manter o nível alto em todo jogo e também uma intensidade muito alta. Só vamos conseguir ganhar se tivermos o melhor desempenho possível", frisou.

Martínez explicou que, neste Mundial, Portugal tem demonstrado que "sabe sofrer até ao fim", referindo-se às excelentes exibições do guarda-redes Diogo Costa frente à Colômbia (0-0) e Croácia (2-1), e que isso é um dado muito importante na fase a eliminar do torneio. "Já tivemos momentos difíceis, de autocrítica. A equipa nunca se encolhe, tem sempre uma reação positiva. Continuamos a crescer e ganhar será a melhor forma de continuar a crescer", concluiu Roberto Martínez, que levou Portugal à conquista da Liga das Nações em 2025 precisamente numa final frente à Espanha.

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14:00 locais (20:00 horas de Lisboa), e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.