Perder negócio de 1 milhão

Antes do sismo, Daniel Lopes já tinha recomeçado a vida mais do que uma vez. Viveu em Espanha, passou também pela Madeira, mas nunca conseguiu desligar-se da Venezuela. Acabou por regressar ao país onde nasceu, determinado a continuar o projecto empresarial iniciado pelos pais, naturais de São Roque do Faial e do Jardim do Mar.

Hoje, caminha entre os escombros do supermercado que durante décadas foi o coração dos negócios da família.

O edifício de três pisos, com cave, ficou irremediavelmente comprometido.

O que resistiu ao abalo acabou demolido pelas máquinas, porque já não oferecia condições de segurança. Num instante desapareceram o imóvel, os equipamentos, o mobiliário e o stock. O prejuízo ronda um milhão de dólares.

A tragédia, acredita, não teve origem apenas na força do terramoto. Na sua leitura, anos de falta de manutenção da rede de águas residuais permitiram infiltrações sob as fundações, fragilizando o terreno onde assentavam vários edifícios. Quando a terra tremeu, as estruturas já estavam vulneráveis.

Apesar da dimensão da perda, Daniel recusa baixar os braços. O supermercado era um dos principais negócios da família e foi ali que tudo começou, mas garante que voltará a erguer o edifício e a devolver vida ao espaço que marcou gerações.

Ao longo da conversa, a indignação dirige-se também à resposta das autoridades. Enquanto aponta para as máquinas e para os voluntários que continuam a trabalhar no Junquito, sustenta que têm sido sobretudo empresários e membros da comunidade portuguesa a assegurar a ajuda imediata às populações, criticando aquilo que considera ser a ausência do Estado numa das zonas mais afectadas pelo sismo.

Mesmo depois de ter experimentado uma vida confortável fora da Venezuela, Daniel nunca conseguiu cortar o vínculo à terra onde cresceu.

O regresso, primeiro por opção e agora por necessidade, confirma essa ligação. Entre a destruição e a incerteza, mantém a mesma convicção que o trouxe de volta reconstruir, mais uma vez, aquilo que o terramoto levou.