Feriado de 1 de Julho motiva alterações nos serviços da ARM

Em virtude do feriado de 1 de Julho, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que vão existir alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos nas instalações da ARM.

Assim, nesse dia, em Machico a recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 4ª feira (1 de Julho), será efectuada no próprio dia, com início às 8h.

Relativamente a Santana, a recolha de resíduos de embalão (ecoponto amarelo), habitual à 4ª feira (1 de Julho), será antecipada para 3ª feira (30 de junho), com início às 8h.

Já no Porto Santo a recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 4ª feira (1 de Julho), será efectuada no próprio dia, com início às 7h.

No que concerne à recepção de resíduos, informa que, no feriado do dia 1 de Julho, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas recepcionará resíduos para a incineração e resíduos verdes das 8h às 15h30, mediante solicitação prévia.

Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.