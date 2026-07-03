Hamilton conquista 'pole' para corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton (Ferrari) conquistou hoje a pole position para a corrida sprint do Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, em Silverstone, nona prova da temporada.

O heptacampeão mundial, que tinha antecipado dificuldades para a Ferrari no traçado britânico, foi o mais rápido apesar de um pequeno erro na última curva, garantindo o primeiro lugar da grelha para a corrida curta de sábado, com 0,011 segundos de vantagem sobre o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e 0,321 sobre o neerlandês Max Verstappen (Red Bull).

"Adoro este lugar, adoro este público e não consigo expressar o quão grande é este sonho", afirmou Hamilton, depois de celebrar o resultado em cima do monolugar, perante os aplausos dos adeptos britânicos.

Antonelli, atual líder do Mundial, foi o segundo mais rápido. O monegasco Charles Leclerc, companheiro de equipa de Hamilton na Ferrari, foi quarto, atrás de Verstappen.

O britânico George Russell (Mercedes), vencedor do Grande Prémio da Áustria na semana passada, não foi além do quinto lugar, à frente dos McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, sexto e sétimo, respetivamente, numa decoração verde e branca evocativa.

A qualificação ficou marcada pela adaptação dos pilotos à nova gestão de energia dos monolugares de especificação de 2026, particularmente exigente em Silverstone, circuito de curvas rápidas e longas retas, onde os carros têm maior dificuldade em recuperar carga elétrica.

Hamilton, que já venceu por nove vezes em Silverstone, mais do que qualquer outro piloto num mesmo circuito, tinha avisado antes do fim de semana que o traçado britânico apresentaria desafios inéditos ao nível da utilização da potência elétrica.

"Este vai ser o fim de semana mais sem precedentes em termos de utilização de energia", afirmou o piloto da Ferrari, explicando que os pilotos terão de levantar o pé em zonas tradicionalmente feitas a fundo para permitir a recuperação de bateria.

O britânico admitiu mesmo que zonas emblemáticas como Copse, Maggotts e Becketts poderão sentir-se de forma "completamente diferente" devido à necessidade de poupar e regenerar energia, num circuito habitualmente associado à máxima velocidade e compromisso aerodinâmico.

Apesar das dificuldades antecipadas, Hamilton foi o piloto que melhor se adaptou às novas exigências, depois de já ter liderado a única sessão de treinos livres realizada na sexta-feira.

Sábado disputa-se a corrida sprint, a quarta da temporada, e a qualificação para a corrida principal, de domingo.

Kimi Antonelli chega a esta ronda na liderança do Mundial, com 171 pontos, mais 40 do que Russell, que tem 131, Lewis Hamilton é terceiro, com 125.