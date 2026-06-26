Sporting Clube de Portugal e o CD 1.º de Maio celebraram parceria

O Sporting Clube de Portugal e o CD 1.º de Maio estabeleceram uma parceria para o desenvolvimento do futebol de formação na Região Autónoma da Madeira. O protocolo reforça a presença do clube leonino no arquipélago e potenciar a evolução de jovens jogadores, treinadores e das restantes áreas ligadas ao processo formativo do parceiro madeirense.

Paulo Gomes, co-director da Academia Cristiano Ronaldo, explicou que o acordo resulta do compromisso assumido pelo Sporting em reforçar as condições de trabalho e as infraestruturas na região onde nasceu Cristiano Ronaldo, considerado uma das maiores referências da formação leonina.

"Já tínhamos alguma implementação na Região Autónoma da Madeira. Com esta parceria com o CD 1.º de Maio, vamos agora proporcionar muito boas condições aos jovens que queiram representar a Academia Sporting na Madeira, garantindo que têm as ferramentas necessárias para dignificar o clube da melhor forma", afirmou, em declarações.

O responsável acrescentou que a colaboração vai muito além da metodologia de treino, abrangendo igualmente a formação de treinadores e de outros profissionais envolvidos no desenvolvimento desportivo e pessoal dos atletas.

"Este protocolo vai ajudar no desenvolvimento de jovens jogadores, treinadores e das outras áreas multidisciplinares ligadas ao futebol de formação. O CD 1.º de Maio será a nossa base na região e vamos trabalhar em conjunto para promover formação ao nível dos recursos humanos e garantir aos nossos jogadores um local de referência, onde possam treinar e desenvolver-se da melhor forma", referiu.

Já o presidente do CD 1.º de Maio, Duarte Luciano, considerou que a ligação a uma das academias mais reconhecidas do mundo representa um passo importante para o crescimento do clube.

"O CD 1.º de Maio já é uma referência de formação na Madeira e, para os seus dirigentes e sócios, era importante estarmos ligados a uma das melhores academias de futebol do mundo. É uma mais-valia para o clube, porque o know-how que a Academia Sporting nos pode transmitir será um fator muito importante para continuarmos a crescer. Por isso, é um orgulho celebrar este protocolo com o Sporting CP", afirmou.

O dirigente destacou ainda a evolução registada pelo clube nos últimos anos, recordando que, na época passada, o CD 1.º de Maio foi o quarto clube com mais atletas federados na Associação de Futebol da Madeira, apenas atrás do Marítimo, Nacional e Machico.

"Temos crescido bastante nos últimos anos e sentimos que chegou o momento de acrescentar mais conhecimento e metodologia de treino ao trabalho que já desenvolvemos. A metodologia da Academia Sporting é uma referência", concluiu.

Com este protocolo, o Sporting prossegue a estratégia de expansão da sua rede de formação, reforçando a presença na Madeira e criando melhores condições para o desenvolvimento de jovens futebolistas na região.