Universidade dos Açores recolhe bens essenciais para a Venezuela

A Universidade dos Açores (UAc) está a organizar uma campanha de recolha de bens essenciais para apoiar a população venezuelana atingida pelos sismos, foi ontem divulgado.

A recolhe decorre até segunda-feira, das 09:30 às 17:30 locais (mais uma hora em Lisboa), na sala da Academia das Artes, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Segundo uma nota de imprensa da UAc, na recolha são prioritários medicamentos e material de saúde ('kits' de primeiros socorros, antisséticos e material de penso), material de contingência (rádios, lanternas, pilhas recarregáveis, tendas, sacos-cama e fraldas para criança e adulto) e ferramentas de trabalho (picaretas, pás, geradores, cordas, etc.).

"A comunidade pode ainda contribuir com alimentos não perecíveis e roupa limpa e em bom estado", adiantou.

A UAc também está a criar uma rede de voluntários que coordena a organização e logística da recolha, que é aberta a quem pretender associar-se.

"Convidamos todos a juntar-se a esta causa, seja através da doação de bens, seja através do voluntariado. Em conjunto, podemos fazer a diferença", salientou.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 93 portugueses e lusodescendentes, e outros 57 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.