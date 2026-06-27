Fecho do Festival do Atlântico com cores de Portugal

O Festival do Atlântico 2026 chegou ao fim, esta noite, com o espectáculo de encerramento, intitulado ‘Gerações’, apresentado por Portugal através da Macedo’s Pirotecnia.

Combinando fogo-de-artifício e um impressionante espectáculo de drones, que desenharam diversas figuras no céu, a actuação conquistou as milhares de pessoas que assistiam ao momento, encerrando em grande o certame e proporcionando uma despedida memorável ao público.

Neste dia, foi também divulgado o vencedor do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira (CIFAM), que este ano contou com a participação de empresas do Canadá, China e Ucrânia.

A empresa chinesa Nanchang Fireworks Industries Co., Ltd. foi a vencedora do Troféu do Atlântico, atribuído pelo do júri, do Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira 2026 (CIFAM), sendo que a empresa ucraniana Dance of Fire foi a escolhida pelo público para receber o ‘Troféu Madeira tão Tua’.

A edição de 2026 contou ainda com a participação da empresa canadiana Firemaster Productions Inc., que abriu o concurso com o espectáculo ‘A Fronteira Final’, contribuindo para uma edição marcada pela diversidade criativa e pela elevada qualidade das propostas apresentadas.

Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, o concurso voltou a mostrar a capacidade da Madeira para acolher eventos de dimensão internacional e proporcionar experiências diferenciadoras a quem visita a Região.