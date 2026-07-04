Ronaldo e mais sete no ginásio no arranque do treino de Portugal

A seleção portuguesa continuou hoje a preparar o duelo com a Espanha, dos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, com um treino em que oito jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo, fizeram apenas recuperação na parte inicial da sessão.

No Centennial Park, nos arredores de Toronto, no Canadá, Portugal regressou aos treinos abertos à comunicação social, pelo menos os primeiros 15 minutos, com apenas três dos 11 jogadores que foram titulares perante a Croácia (2-1), no embate dos 16 avos de final, a subirem ao relvado.

João Cancelo, Vitinha e Bruno Fernandes fizeram os habituais exercícios de aquecimento no relvado, juntamente com os restantes convocados do selecionador Roberto Martínez, enquanto o guarda-redes Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Renato Veiga, João Neves, Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo começaram a sessão no ginásio.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, era esperado que durante o treino, já sem a comunicação social no local, Roberto Martínez tivesse à sua disposição no relvado os 27 jogadores que trouxe para o Campeonato do Mundo.

Durante o período que o apronto foi aberto, com mais de mil pessoas espalhadas pelo recinto, na esperança de ver ao vivo os jogadores da seleção nacional, Ronaldo ainda saiu durante alguns segundos do ginásio para a acenar a um grupo de adeptos que estava no local com a bandeira de Portugal, mas também da Madeira.

Entre miúdos e graúdos e entre emigrantes, lusodescendentes ou habitantes locais, alguns adeptos foram percorrendo a área à volta do campo de treino, que estava vedada com uma longa tarja negra, na tentativa de arranjar um local em que fosse possível ser um pedaço do relvado.

A estratégia de uns passava por deitarem-se o máximo possível no chão para tentar arranjar uma forma de ver o treino debaixo da tarja, enquanto outros foram tentado 'inventar' pirâmides humanas para observar por cima.

Por essa razão, a polícia local teve de alargar o perímetro de segurança e acabou por afastar esses adeptos das grades.

Outros adeptos preferiram manter-se numa zona com acesso visual ao autocarro que transposta a comitiva lusa, com a esperança de ver os jogadores e quem sabe ter um aceno ou até mesmo um autógrafo.

Durante a tarde, a seleção portuguesa abandona solo canadiano e viaja até a Dallas, cidade situada a cerca de 30 quilómetros de Arlington, local que vai receber o duelo ibérico dos 'oitavos'.

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.