Ronaldo diz que Diogo Jota continua "presente" na caminhada de Portugal no Mundial

O capitão da selecção portuguesa, Cristiano Ronaldo, recorreu às redes sociais para prestar uma emotiva homenagem a Diogo Jota, um dia depois da vitória de Portugal sobre a Croácia (2-1), resultado que garantiu o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Na publicação, Ronaldo partilhou a convicção de que o antigo internacional português continua a acompanhar a equipa "de alguma forma", destacando um conjunto de coincidências que, na perspectiva do futebolista madeirense, reforçam essa ideia.

O avançado recordou que todos os jogadores entraram em campo com pulseiras em homenagem a Diogo Jota, sublinhou que o triunfo terminou com o resultado de 2-1, o mesmo número da camisola usada pelo antigo atacante da selecção, e lembrou que o último golo de Jota por Portugal foi precisamente frente à Croácia. Assinalou ainda que esta sexta-feira, 3 de Julho, se cumpre um ano sobre o acidente que vitimou o jogador e o irmão.

"Todos do grupo sempre disseram: Portugal nesta Copa são 26 jogadores + 1. Diogo Jota está presente", escreveu Cristiano Ronaldo, terminando a mensagem com um apelo: "Força Portugal".

A homenagem surge na sequência de um encontro marcado pela forte carga emocional, em que a selecção portuguesa recordou Diogo Jota antes, durante e após a partida. Depois do apito final, os jogadores exibiram a camisola número 21, num gesto simbólico dedicado ao antigo internacional, enquanto Cristiano Ronaldo reforçou que a equipa procurou honrar a memória do companheiro com a qualificação para a fase seguinte da competição.

O capitão da selecção nacional partilhou também um vídeo gravado a partir do hotel em Toronto, onde está hospedada a comitiva portuguesa, para agradecer o apoio de milhares de adeptos lusos que se concentraram no local para celebrar a sofrida vitória frente à Croácia de Luka Modric que se despediu dos 'Mundiais' em lágrimas.

Cristiano Ronaldo fez questão de incitar os colegas de selecção a se deslocarem à varanda do hotel para saudar a multidão em euforia, agradecer o apoio e celebrar o momento da vitória com final dramático frente à Croácia e também para ganhar confiança para enfrentar a campeã europeia Espanha, já na próxima segunda-feira, nos oitavos de final deste campeonato do mundo.