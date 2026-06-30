Último treino de Portugal em Palm Beach com todos disponíveis

A seleção portuguesa fez hoje o último treino no Gardens North County District Park, em Palm Beach, no Estados Unidos, numa sessão em que Roberto Martínez contou com os 27 jogadores que estão no Mundial2026 de futebol.

No complexo que serviu de casa da equipa das 'quinas' na primeira metade da competição, o selecionador nacional teve à sua disposição todos os jogadores, pelo menos nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social.

Durante esse período, com os termómetros a apontarem os 32 graus (e as aplicações de telemóvel a mostrarem uma sensação térmica de 37), a seleção lusa fez os habituais exercícios de aquecimento, com os guarda-redes a trabalharem à margem dos jogadores de campo.

Como tem sido habitual, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, marcou presença na sessão de trabalho, assim como outros membros da direção.

Devido a questões familiares, o antigo internacional Ricardo Carvalho, um dos adjuntos do selecionador Roberto Martínez, falhou o treino e poderá mesmo só regressar após o duelo com a Croácia, isto caso Portugal se apure para os oitavos de final.

A comitiva lusa chegou a Palm Beach em 12 de junho e, desde que está em solo norte-americano, trabalhou sempre no Gardens North County District Park.

Na quarta-feira, a equipa das 'quinas' viaja durante a manhã para Toronto, no Canadá, onde vai fazer ainda um treino antes do embate de quinta-feira com a Croácia, dos 16 avos de final.

O Portugal-Croácia está agendado para quinta-feira, às 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.