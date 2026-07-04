Milhares despedem-se hoje de Khamenei em Teerão no arranque de seis dias de cerimónias fúnebres

As cerimónias fúnebres do antigo líder supremo iraniano, Ali Khamenei, morto num ataque israelo-americano em 28 de fevereiro, começam hoje em Teerão e prolongam-se por seis dias, percorrendo várias cidades do Irão e do Iraque.

Só na capital iraniana, as autoridades esperam entre 15 e 20 milhões de participantes nas cerimónias.

O funeral, que será o maior da história do país, percorrerá cidades com um importante simbolismo político e religioso e sob apertadas medidas de segurança: a cidade-seminário xiita de Qom, Karbala e Narjaf (Iraque).

Na quinta-feira, o antigo 'ayatollah' será sepultado em Mashhad, a cidade mais sagrada do Irão e local do santuário do imã Reza, que alberga o seu túmulo, o principal local de peregrinação no território iraniano.

Ali Khamenei foi morto no primeiro dia da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro. Sucedeu-lhe o filho Mojtaba, que foi ferido no mesmo bombardeamento e que não foi visto desde então.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival de Almada arranca hoje com a inauguração de uma instalação dedicada ao ator e encenador Fernando Gomes, uma exposição do artista francês Mattia Denisse e a apresentação do espetáculo "Danse macabre", do artista suíço Martin Zimmermann.

A 43.ª edição do Festival de Almada vai decorrer até 18 de julho, tendo programados 19 espetáculos distribuídos por oito palcos de Almada e Lisboa, reunindo 12 criações internacionais e sete portuguesas.

Esta programação inclui uma homenagem a Fernando Gomes e a inauguração hoje de uma instalação no átrio da Escola D. António da Costa, que ficará patente durante todo o festival, em reconhecimento de uma carreira iniciada no Teatro Experimental de Cascais e com mais de 150 espetáculos em teatro, ópera e teatro para a infância.

DESPORTO

A vice-campeã em título França, frente ao Paraguai, e Marrocos, quarto em 2022, face ao coanfitrião Canadá, são favoritos para os jogos que marcam o arranque dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026.

As 'hostilidades' abrem em Houston, a partir das 12:00 locais (18:00 em Lisboa), com o Canadá, que chegou a este Mundial com seis derrotas em seis jogos, em 1986 e 2022, a receber Marrocos, a equipa sensação da edição anterior.

No outro jogo do dia, entra precisamente em ação a França, que tem sido a seleção que mais tem impressionado, com destaque para a produção de Kylian Mbappé (seis golos) e Michael Olise (cinco assistências).

Por seu lado, e depois de uma primeira fase em que não se destacou, e começou com um pesado desaire por 4-1 face aos Estados Unidos, o Paraguai cometeu a grande surpresa da primeira fase a eliminar, ao fazer cair a 'poderosa' Alemanha.

O encontro realiza-se em Filadélfia, a partir das 17:00 (22:00).

INTERNACIONAL

Os Estados Unidos celebram hoje o 250.º aniversário da independência, mas uma vaga de calor extremo que está atingir o país já levou ao cancelamento ou a alterações dos planos dos festejos.

Eventos previstos para Washington, Filadélfia, Boston ou Nova Iorque foram cancelados ou tiveram de sofrer adaptações devido às altas temperaturas registadas.

Apesar deste cenário, o Presidente norte-americano, Donald Trump, promete realizar hoje, no Dia da Independência, o comício político "mais espetacular de sempre" em Washington.

Na véspera da efeméride, um relatório do Congresso norte-americano referiu que Trump se apropriou indevidamente das comemorações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos para servir a sua "ideologia política e projetos pessoais".

O relatório, intitulado "Da Vaidade à Loucura: Como a Casa Branca Enganou o Povo Americano ao Privá-lo do seu 250º Aniversário", mencionou uma rede de corrupção e fraude que explorou os eventos comemorativos da independência.

A celebração do 04 de julho é tradicionalmente apolítica.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A campanha eleitoral para as presidenciais em São Tomé e Príncipe, que se realizam dia 19, arranca hoje, com a Comissão Eleitoral a apelar aos quatro candidatos a um clima de paz e de não violência.

O Tribunal Constitucional são-tomense admitiu cinco candidatos às presidenciais, nomeadamente Eugénio Rodrigues da Trindade Tiny, Nito de Sousa Viegas D'Abreu, Miques João do Nascimento de Jesus Bonfim, Carlos Manuel Vila Nova, que é recandidato ao cargo, e Jorge Bom Jesus, que anunciou a sua desistência já fora do prazo legal e prometeu não fazer campanha.

Carlos Manuel Vila Nova, que concorre ao segundo mandato e se apresenta como independente, conta com apoio da maioria dos partidos são-tomenses.

Nito D'Abreu, que é líder parlamentar da ADI, concorre com apoio da direção do partido liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Sem apoio partidário, estão os candidatos Miques João, jurista e advogado, e o jurista e professor universitário Eugénio Trindade Tiny, ambos concorrentes pela segunda vez.

Apesar de ter anunciado a desistência da sua candidatura, o ex-primeiro-ministro Jorge Bom Jesus terá o seu nome inscrito no boletim de voto, por ter apresentado o pedido fora do prazo legal.